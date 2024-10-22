Onur Atilla'nın Eşinden Boşanmasına Neden Olduğu İddia Edilmişti: Nez Biten İlişkisi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Onur Atilla'nın Eşinden Boşanmasına Neden Olduğu İddia Edilmişti: Nez Biten İlişkisi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Onur Atilla ile kısa süreli bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı Nez, Atilla'nın eski eşi ile arasında girdiğine dair eleştirileri yanıtladı.
Kaynak: Snob Magazin
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Güldür Güldür Show programıyla akıllara kazınan Rüştü Onur Atilla 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız'la 22 Haziran'da boşanmış ve ayrılığını da Instagram üzerinden duyurmuştu.
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Onur Atilla'nın boşanmasından 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile olan aşkını cümle aleme duyurması ise çok eleştirilmiş, Nez'in boşanma sebebi olduğu iddia edilmişti.
"Evliliği Nez bitirdi!" yorumları sosyal medyada kol gezerken Sinem Ayyıldız'ın açıklamaları ihanet iddialarını güçlendirmiş, ancak ünlü çiftin ilişkisi de pek uzun sürmemiş ve Nez geçtiğimiz haftalarda ayrılığı sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Snob Magazin'in haberine göre ünlü şarkıcı bu kez sosyal medyadan aldığı eleştiriler hakkında samimi itiraflarda bulundu.
"Sosyal medyadan gelen eleştiriler sizi yıprattı mı?" sorusunu "Asla yıpranmadım. Beni bilen bilir, 45 yıldır ben böyle bir şey yapmadım. Hemcinslerini bu kadar savunan biriyken afedersiniz orta parmağımı havaya kaldırıyorum." cevabını veren Nez, hiç kimseye zarar vermeyeceğini de dile getirdi.
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"Bunu yapanlar günah keçisini iyi seçsinler, ben değilim. İftiralar oldu.Evlilikler yaşadım, konuşulmadı. Üçüncü kişilerin girdiği şey sağlıklı değil." açıklamalarında bulunan Nez, yaşanan durumun psikoloji okumuş biri olarak kendisine uygun olmadığını da belirtti.
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