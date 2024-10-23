Önce Sarı Şimdi Siyah: Ünlü Bir Dergiye Poz Veren Berrak Tüzünataç'ın Son Hali "Duru Durağı Yok" Dedirtti!
Önce Sarı Şimdi Siyah: Ünlü Bir Dergiye Poz Veren Berrak Tüzünataç'ın Son Hali "Duru Durağı Yok" Dedirtti!
Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç bu kez sarı saçlarının aksine bambaşka bir tarza büründü. Ünlü ismin yeni tarzı hem Didem Soydan'a hem Deniz Akkaya'ya benzetildi.
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Oyunculuğu, güzelliği ve kendine has tarzıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran Berrak Tüzünataç, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Sosyal medya paylaşımları ve cesur pozları ile sık sık gündeme gelen Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde ünlü bir dergi çekimi için kamera karşısına geçmişti hatırlarsanız.
Saçlarının ve kaşlarının rengini değiştirerek marjinal bir görünüm elde eden Tüzünataç'ı sosyal medya kullanıcıları tanımakta zorlanırken birçok kişi de ünlü ismi Didem Soydan'a benzetti.
Tüzünataç bu kez de yine aynı dergi için kısa ve siyah saçları ile kamera karşısına geçti! Kimileri "Her hali güzel" derken kimileri de Tüzünataç'a "Kendin ol, öyle çok daha güzelsin" dedi!
Hem Didem Soydan'a hem Deniz Akkaya'ya benzetilen Tüzünataç'ın yeni tarzına sosyal medya kullanıcıları ne demiş gelin birlikte bakalım!
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Siz Berrak Tüzünataç'ın yeni imajını kime benzettiniz? Yorumlarda buluşalım!
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