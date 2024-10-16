Gören Dönüp Bir Daha Baktı: Berrak Tüzünataç'ın Bir Dergiye Verdiği Pozlardaki İmaj Değişikliği Şoke Etti
Gören Dönüp Bir Daha Baktı: Berrak Tüzünataç'ın Bir Dergiye Verdiği Pozlardaki İmaj Değişikliği Şoke Etti
Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç marjinal imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Görenlerin dönüp bir daha baktığı o pozlarda sosyal medya kullanıcıları kendisini tanımakta zorlandı.
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Marjinal paylaşımları ve son derece iddialı giyim tarzıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç, son dönemdeki projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi topluyor.
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Dergilere verdiği pozlarla adından bahsettirmeyi başaran güzel oyuncu sık sık güzelliğiyle beğeni topluyor. Ekran önünde yeteneklerini sergileyen Tüzünataç ayrıca kişisel yaşamına dair samimi paylaşımlarıyla da takipçilerinin kalbini kazanıyor.
Son olarak ünlü bir dergi için kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç'ı görenler dönüp bir daha baktı. Saçlarının ve kaşlarının rengini değiştirerek oldukça marjinal bir görünüm yaklayan Tüzünataç'ı sosyal medya kullanıcıları da tanınmakta zorlandı.
Güzel ismin bu pozlarını büyük bir çoğunluk Didem Soydan'a benzetirken kimileri ise "Berrak Tüzünataç'tan eser yok" gibi yorumlarda bulunarak benzetmelere doyamadı!
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