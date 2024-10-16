İtalya'da Yapılan Evlilik Furyasına Katılan Reynmen ve Emire Çifti Türkiye'de de Sürpriz Düğün mü Yapacak?
İtalya'da Yapılan Evlilik Furyasına Katılan Reynmen ve Emire Çifti Türkiye'de de Sürpriz Düğün mü Yapacak?
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Eski Miss Turkey finalisti Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğiyle gündeme gelen Reynmen bir süredir evlilik müjdesiyle gündemden düşmüyordu.
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İtalya'da gerçekleşen sade bir düğünle geçtiğimiz günlerde bir ömür boyu mutluluğa evet diyen çiftimiz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
11 Ekim'de gerçekleşen rüya düğünün ardından ülkeye dönen çiçeği burnunda ikili bugün ilk kez muhabirlere konuştu.
“Her şey tam hayal ettiğimiz gibi oldu, çok mutluyuz. Gerçekten hayallerimizi gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan çift, Türkiye'de de bir organizasyon planlayıp planlamadıkları sorularına “Öyle bir düşüncemiz var. Bakalım kısmet belki bir sürpriz de burada yapabiliriz.” şeklinde cevap verdi.
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Bu iki gereksiz kim ve neden ünlü oldular? Neden sürekli gündemdeler?