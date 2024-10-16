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İtalya'da Yapılan Evlilik Furyasına Katılan Reynmen ve Emire Çifti Türkiye'de de Sürpriz Düğün mü Yapacak?

İtalya'da Yapılan Evlilik Furyasına Katılan Reynmen ve Emire Çifti Türkiye'de de Sürpriz Düğün mü Yapacak?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 23:18

60 kişiden oluşan sade fakat rüya gibi bir düğünle Amalfi sahillerinde dünyaevine giren Emire Cansu Kurtaran ve Reynmen çifti, muhabirlerin Türkiye'de planladıkları bir düğün olup olmadığı hakkındaki sorularını yanıtladı.

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Eski Miss Turkey finalisti Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğiyle gündeme gelen Reynmen bir süredir evlilik müjdesiyle gündemden düşmüyordu.

Eski Miss Turkey finalisti Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğiyle gündeme gelen Reynmen bir süredir evlilik müjdesiyle gündemden düşmüyordu.

İtalya'da gerçekleşen sade bir düğünle geçtiğimiz günlerde bir ömür boyu mutluluğa evet diyen çiftimiz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İtalya'da gerçekleşen sade bir düğünle geçtiğimiz günlerde bir ömür boyu mutluluğa evet diyen çiftimiz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Detaylardan burada bahsettik 👇

11 Ekim'de gerçekleşen rüya düğünün ardından ülkeye dönen çiçeği burnunda ikili bugün ilk kez muhabirlere konuştu.

11 Ekim'de gerçekleşen rüya düğünün ardından ülkeye dönen çiçeği burnunda ikili bugün ilk kez muhabirlere konuştu.

“Her şey tam hayal ettiğimiz gibi oldu, çok mutluyuz. Gerçekten hayallerimizi gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan çift, Türkiye'de de bir organizasyon planlayıp planlamadıkları sorularına “Öyle bir düşüncemiz var. Bakalım kısmet belki bir sürpriz de burada yapabiliriz.” şeklinde cevap verdi.

“Her şey tam hayal ettiğimiz gibi oldu, çok mutluyuz. Gerçekten hayallerimizi gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan çift, Türkiye'de de bir organizasyon planlayıp planlamadıkları sorularına “Öyle bir düşüncemiz var. Bakalım kısmet belki bir sürpriz de burada yapabiliriz.” şeklinde cevap verdi.

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