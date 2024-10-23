Yasin Obuz Yakın Arkadaşı Taner Tolga Tarlacı'nın 10 Yılı Aşkın Hapis Cezasının İptal Olduğunu Duyurdu!
Yasin Obuz Yakın Arkadaşı Taner Tolga Tarlacı'nın 10 Yılı Aşkın Hapis Cezasının İptal Olduğunu Duyurdu!
Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti. Yasin Obuz, Tarlacı'nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu.
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2011 yılında Survivor'a katılan ve yarışmadan dördüncü olarak ayrılan Taner Tolga Tarlacı'yı mutlaka hatırlıyorsunuzdur.
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Sosyal medya paylaşımları ve ilgi çeken tavırları ile hafızalara kazınan Tarlacı'nın Türkiye ve KKTC'de bir takım olaylara karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kaçtığı iddia edilmişti hatırlarsanız.
Çeşitli televizyon programlarından tanıdığımız ve Tarlacı'nın yakın arkadaşı olan Yasin Obuz ise geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Tarlacı'nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu.
Obuz, paylaşımına "Bizim salakla az önce telefonda konuştum. 10 yıllık hapis cezası iptal olmuş, yeniden yargılanacak kasım ayında" notunu düştü.
İşte Yasin Obuz'un paylaşımı 👇🏻
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