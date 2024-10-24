Vefanın da Böylesi: Pamela Anderson'ın Makyaj Yapmayı Neden Bıraktığını Öğrenince Çok Duygulanacaksınız!
Vefanın da Böylesi: Pamela Anderson'ın Makyaj Yapmayı Neden Bıraktığını Öğrenince Çok Duygulanacaksınız!
Ünlü oyuncu Pamela Anderson, 2019 yılından bu yana katıldığı her etkinlikte doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Peki Anderson'a makyajı bıraktıran nedeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Hadi, gelin birlikte öğrenelim!
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Döneminin en popüler yapımlarından biri olan 'Baywatch' dizisinin yıldızı Pamela Anderson'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bu zamana kadar hep kalem gibi kaşları, dikkat çeken siyah göz makyajı ve dağınık saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Anderson, geçtiğimiz yıllarda bir defileye sıfır makyaj katılarak herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız.
90'lardaki tarzını "vahşi ve sınır tanımayan" olarak tanımlayan Anderson'ın radikal kararının nedeninin ne olduğu ise o dönem büyük bir merak konusu olmuştu.
Anderson'ın makyajsız ve doğal görünümünü kucaklama kararının nedeni ise 2019 yılında ünlü ismin makyaj sanatçısı Alexis Vogel'in meme kanserinden hayatını kaybetmesiydi.
Anderson, makyaj sanatçısı için "O en iyisiydi. Ve o zamandan beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamanın benim için daha iyi olduğunu hissettim" açıklamalarında bulunarak artık makyaj yapmayacağının sinyalini de vermişti.
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Makyajsız olmanın 'özgürleştirici, eğlenceli ve biraz da asi' olduğunu belirten Anderson, yeni kararını "Çünkü tüm insanların sürekli makyaj yaptığını fark ettim ve herkesin yaptığının tersini yapmak tam bana göre" cümleleri ile açıkladı.
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