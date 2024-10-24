Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Arda Bektaş Eski Ortağı Tarafından Tehdit Edildiğini Gözyaşlarıyla Duyurdu!
Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Arda Bektaş Eski Ortağı Tarafından Tehdit Edildiğini Gözyaşlarıyla Duyurdu!
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Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak bilinen Arda Bektaş, geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatı ile çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Geçiş sürecinin birçok aşamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bektaş, son olarak ismini de değiştirmiş ve sevenlerinin karşısına Arya Bektaş olarak çıkmıştı.
Bu süreci "Kendimi yeniden doğurdum" cümleleriyle açıklayan Bektaş, şimdilerde kendi markasını çıkarmanın gururunu yaşıyor biliyorsunuz ki.
Ancak ünlü fenomen geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki çok tatsız bir konu ile gündeme geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bektaş, eski ortağı ve ailesi tarafından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
Ortağından ayrılmak ve kendi markasını kurmak istediğini söylediğinde hem otağı hem ortağının ailesi hem avukatlar tarafından tehdit mesajları aldığını belirten Bektaş, açıklamasını yaparken gözyaşlarına da engel olamadı.
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