Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Arda Bektaş Eski Ortağı Tarafından Tehdit Edildiğini Gözyaşlarıyla Duyurdu!

Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Arda Bektaş Eski Ortağı Tarafından Tehdit Edildiğini Gözyaşlarıyla Duyurdu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 14:44

Türkiye'nin ilk erkek makyaj YouTuber'ı olan ve cinsiyet geçiş ameliyatı geçiren Arya Arda Bektaş, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı ile eski ortağı tarafından tehdit edildiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak bilinen Arda Bektaş, geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatı ile çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak bilinen Arda Bektaş, geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatı ile çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Geçiş sürecinin birçok aşamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bektaş, son olarak ismini de değiştirmiş ve sevenlerinin karşısına Arya Bektaş olarak çıkmıştı.

Geçiş sürecinin birçok aşamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bektaş, son olarak ismini de değiştirmiş ve sevenlerinin karşısına Arya Bektaş olarak çıkmıştı.

Bu süreci "Kendimi yeniden doğurdum" cümleleriyle açıklayan Bektaş, şimdilerde kendi markasını çıkarmanın gururunu yaşıyor biliyorsunuz ki.

Bu süreci "Kendimi yeniden doğurdum" cümleleriyle açıklayan Bektaş, şimdilerde kendi markasını çıkarmanın gururunu yaşıyor biliyorsunuz ki.

Ancak ünlü fenomen geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki çok tatsız bir konu ile gündeme geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bektaş, eski ortağı ve ailesi tarafından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Ancak ünlü fenomen geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki çok tatsız bir konu ile gündeme geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bektaş, eski ortağı ve ailesi tarafından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Ortağından ayrılmak ve kendi markasını kurmak istediğini söylediğinde hem otağı hem ortağının ailesi hem avukatlar tarafından tehdit mesajları aldığını belirten Bektaş, açıklamasını yaparken gözyaşlarına da engel olamadı.

Ortağından ayrılmak ve kendi markasını kurmak istediğini söylediğinde hem otağı hem ortağının ailesi hem avukatlar tarafından tehdit mesajları aldığını belirten Bektaş, açıklamasını yaparken gözyaşlarına da engel olamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın