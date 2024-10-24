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Dilan Çıtak'tan Babasıyla İlgili Sorulara "Bunlarla İlgilenmiyorum Hayvan Meselelerine Üzülüyorum" Yanıtı

Dilan Çıtak'tan Babasıyla İlgili Sorulara "Bunlarla İlgilenmiyorum Hayvan Meselelerine Üzülüyorum" Yanıtı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 18:07

'Aramızda Kalmasın' kameralarına konuşan İbrahim Tatlıses çocuklarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, kızı Dilan Çıtak'tan razı olmadığını dile getirmişti. Dilan Çıtak, babasıyla ilgili soruları yanıtladı.

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Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı sıkıntılar ile de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı sıkıntılar ile de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz aylarda Dilan Çıtak'ın "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Dilan Çıtak'ın "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

O günden sonra baba kızın arasındaki su asla durulmamış ve ikili her fırsatta birbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

O günden sonra baba kızın arasındaki su asla durulmamış ve ikili her fırsatta birbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın'a konuşan İbrahim Tatlıses, "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin" açıklaması ile çok konuşulmuş, gözler de Dilan Çıtak'a çevrilmişti tabii.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın'a konuşan İbrahim Tatlıses, "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin" açıklaması ile çok konuşulmuş, gözler de Dilan Çıtak'a çevrilmişti tabii.

Geçtiğimiz akşam Reputation Awards ödül törenine katılan Dilan Çıtak ise babasının açıklamaları için “Hiç üzerime alınmıyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz akşam Reputation Awards ödül törenine katılan Dilan Çıtak ise babasının açıklamaları için “Hiç üzerime alınmıyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” yanıtını verdi.
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Çıtak, soyadı tartışması için de "Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum” açıklamalarında bulundu.

Çıtak, soyadı tartışması için de "Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum” açıklamalarında bulundu.

İşte Dilan Çıtak'ın açıklamaları 👇🏻

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