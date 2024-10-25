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Nurgül Yeşilçay, Cumhuriyetin 100. Yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini Hatırlatarak Kutladı!

Nurgül Yeşilçay, Cumhuriyetin 100. Yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini Hatırlatarak Kutladı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 17:45

Son zamanlarda ürettiği eğlenceli içeriklerle gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, Cumhuriyetin 100. yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini hatırlatarak kutladı.

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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve neşe dolu tavırlarıyla her birimizi kahkahalara boğan Nurgül Yeşilçay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve neşe dolu tavırlarıyla her birimizi kahkahalara boğan Nurgül Yeşilçay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra mizah yeteneği olduğunu da kanıtlayan Yeşilçay, son dönemde Instagram hesabından ürettiği eğlenceli içerikler ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra mizah yeteneği olduğunu da kanıtlayan Yeşilçay, son dönemde Instagram hesabından ürettiği eğlenceli içerikler ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Kimi zaman akımlara katılan kimi zaman da gündeme dair eleştiriler sunan Yeşilçay, bu kez de yaptığı paylaşım ile cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı!

Kimi zaman akımlara katılan kimi zaman da gündeme dair eleştiriler sunan Yeşilçay, bu kez de yaptığı paylaşım ile cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı!

Paylaşımına "Tam da bugünlerde CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN🇹🇷. YAŞASIN CUMHURİYET 🇹🇷" notunu düşen Yeşilçay, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu.

Paylaşımına "Tam da bugünlerde CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN🇹🇷. YAŞASIN CUMHURİYET 🇹🇷" notunu düşen Yeşilçay, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu.

Hitabenin günümüz Türkçesini de paylaşımına ekleyen Yeşilçay, "ATAMIZIN GENÇLİĞE HİTABESİNİ tekrar hatırlatmak istedim. Sadece gençlere değil HEPİMİZE çok güçlü bir sesleniş çünkü." dedi.

Hitabenin günümüz Türkçesini de paylaşımına ekleyen Yeşilçay, "ATAMIZIN GENÇLİĞE HİTABESİNİ tekrar hatırlatmak istedim. Sadece gençlere değil HEPİMİZE çok güçlü bir sesleniş çünkü." dedi.
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İşte Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı 👇🏻

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