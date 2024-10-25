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Ünlü Bir Markanın Onur Konuğu Olarak Ödül Törenine Katılan Hande Erçel Kombiniyle Kullanıcıları İkiye Böldü

Ünlü Bir Markanın Onur Konuğu Olarak Ödül Törenine Katılan Hande Erçel Kombiniyle Kullanıcıları İkiye Böldü

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 20:38

Trust Arabia Ödül Gecesinde ünlü bir markanın onur konuğu olarak yer alan Hande Erçel, ödül töreni kombiniyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Kimileri tarafından çok beğenilen kimileri tarafından ise çok eleştirilen Hande Erçel, Hande Erçel, son zamanlarda hem kariyeri hem Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.

Kimileri tarafından çok beğenilen kimileri tarafından ise çok eleştirilen Hande Erçel, Hande Erçel, son zamanlarda hem kariyeri hem Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.

Birçok başarılı projeye imza atan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde de ünlü bir markanın onur konuğu olarak Fashion Trust Arabia 2024 ödül törenine katıldı.

Birçok başarılı projeye imza atan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde de ünlü bir markanın onur konuğu olarak Fashion Trust Arabia 2024 ödül törenine katıldı.

Tasarımcıları destekleyerek uluslararası bilinirliklerinin arttırmasını sağlayan Trust Arabia Ödül Gecesi'ne onur konuğu olarak katılan Hande Erçel, kombini ve tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Tasarımcıları destekleyerek uluslararası bilinirliklerinin arttırmasını sağlayan Trust Arabia Ödül Gecesi'ne onur konuğu olarak katılan Hande Erçel, kombini ve tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Gelin önce Hande Erçel'in ödül töreni kombinine bir göz atalım 👇🏻

Gelin önce Hande Erçel'in ödül töreni kombinine bir göz atalım 👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım!

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım!
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