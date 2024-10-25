Rafet El Roman'dan Akıllara Durgunluk Veren "Genç Kızlar Artık Bana Bakmıyor" Açıklaması!
Rafet El Roman'dan Akıllara Durgunluk Veren "Genç Kızlar Artık Bana Bakmıyor" Açıklaması!
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Roman'ın 'genç kızlar artık bana bakmıyor' çıkışı şaşırttı.
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90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan ve akıllarımıza Amerika, Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile kazınan Rafet El Roman, magazin dünyasının da en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Çılgın dansları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Rafet El Roman'ı son olarak yaptırdığı estetikler nedeniyle çok konuşmuştuk hatırlarsanız.
Bu kez ne dans ne de estetik var! Rafet El Roman'ın bu kez gündeme gelme nedeni akıllara durgunluk veren açıklamaları!
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü sanatçı, "Genç kızlar artık bana bakmıyor, yaşlanıyorum herhalde" açıklamasıyla şaşırttı.
Aynı zamanda iki kızı bir oğlu olan Rafet El Roman, "Bilmediğim bir çocuğum var mı bilmiyorum, ama öyle bir şey karşıma çıkarsa kesin ona da sahip çıkarım" açıklamalarında bulundu.
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