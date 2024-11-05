Bu Gözler Daha Neler Görecek: Hadise Bir Dergi Röportajında Yıllardır Değişmeyen Saçlarının Sırrını Açıkladı!
Bu Gözler Daha Neler Görecek: Hadise Bir Dergi Röportajında Yıllardır Değişmeyen Saçlarının Sırrını Açıkladı!
Ünlü şarkıcı Hadise yakın arkadaşı güzel oyuncu Seda Bakan ile bir dergiye konuk oldu. İkilinin keyifli röportajında Hadise'den gelen saç itirafı izleyenlerin dikkatini çekti.
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Düm Tek Tek'ten Feryat'a birçok şarkısı yayınlandığı dönemi kasıp kavuran Hadise, ailesinin kökeni Sivas olmasına rağmen Belçika doğumlu belki biliyorsunuzdur.
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Ünlü ismin hayatında önemli yere sahip olan pek çok yakını da Belçika'da yaşıyor. E haliyle güzel şarkıcı her ne kadar Türkiye'den kopamasa da kalbinin bir yanı hep uzaklarda kalıyor.
Hadise, geçtiğimiz gün hem yakın arkadaşı hem de ''Esas Oğlan'' isimli yapımda rol arkadaşı olan Seda Bakan ile bir dergiye röportaj verdi.
İkili, röportaj boyunca ''Rol arkadaşını ne kadar iyi tanıyorsun?'' oyununu oynadı ve birbirlerinin yerine geçerek karşılıklı olarak sorular yöneltti. O esnada Hadise'den şaşırtan bir itiraf geldi. Ünlü isim, saçlarının sırrını açıkladı.
Güzel şarkıcı saçlarını 17 yaşından beri en yakın arkadaşı Sevda'nın boyadığını söyleyerek saçlarını boyatacağı zaman Belçika'ya uçtuğunu itiraf etti.
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Röportajın ilgili kısmını merak edenleri şöyle alalım👇
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