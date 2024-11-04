Güçlü Kadın İmajı Beğeni Yağmuruna Tutuldu: Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı İçin 'Ay Savaşçısı' Oldu!

En son ''barzo'' erkek açıklaması gündeme bomba gibi düşen oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun Cadılar Bayramı'na özel sosyal medya paylaşımı beğeni rekorları kırdı. Bekiroğlu, Ay Savaşçısı kostümünü neden seçtiğini de açıkladı.