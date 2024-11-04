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Güçlü Kadın İmajı Beğeni Yağmuruna Tutuldu: Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı İçin 'Ay Savaşçısı' Oldu!

Güçlü Kadın İmajı Beğeni Yağmuruna Tutuldu: Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı İçin 'Ay Savaşçısı' Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 23:31

En son ''barzo'' erkek açıklaması gündeme bomba gibi düşen oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun Cadılar Bayramı'na özel sosyal medya paylaşımı beğeni rekorları kırdı. Bekiroğlu, Ay Savaşçısı kostümünü neden seçtiğini de açıkladı.

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Televizyon ekranlarında birçok farklı yapımda izleme fırsatı bulduğumuz sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu'nu ''Jet Sosyete'' isimli sevilen diziden tanıyoruz.

Televizyon ekranlarında birçok farklı yapımda izleme fırsatı bulduğumuz sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu'nu ''Jet Sosyete'' isimli sevilen diziden tanıyoruz.

Kendisi en son geçtiğimiz aylarda Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk olmuş ve "Biraz barzo biraz dağ ayısı dediğimiz erkek tiplemelerinden hoşlanırım" açıklamasıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti belki hatırlarsınız.

Kendisi en son geçtiğimiz aylarda Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk olmuş ve "Biraz barzo biraz dağ ayısı dediğimiz erkek tiplemelerinden hoşlanırım" açıklamasıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti belki hatırlarsınız.

Detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Kendisi bu sefer dillere düşmek yerine beğenilerin odağı haline gelecek bir paylaşım yaptı. Bekiroğlu, Cadılar Bayramı için ikonik karakter Usagi Tsukino'ya yani ''Ay Tanrıçası''na işte böyle dönüştü. 👇

Kendisi bu sefer dillere düşmek yerine beğenilerin odağı haline gelecek bir paylaşım yaptı. Bekiroğlu, Cadılar Bayramı için ikonik karakter Usagi Tsukino'ya yani ''Ay Tanrıçası''na işte böyle dönüştü. 👇

Epey başarılı bulunan kostüm tercihi hakkında “Çocukluğumdan beri en sevdiğim anime karakteri Ay Savaşçısı’ydı. Genç yaşlarımda hep onun gibi hem güzel hem de güçlü olmayı hayal ederdim. Tıpkı onun gibi destansı bir aşk yaşamayı da… Bu hayal uğruna bir sürü sarı peruk aldım!” şeklinde konuştu.

Epey başarılı bulunan kostüm tercihi hakkında “Çocukluğumdan beri en sevdiğim anime karakteri Ay Savaşçısı’ydı. Genç yaşlarımda hep onun gibi hem güzel hem de güçlü olmayı hayal ederdim. Tıpkı onun gibi destansı bir aşk yaşamayı da… Bu hayal uğruna bir sürü sarı peruk aldım!” şeklinde konuştu.

'Çok iyi taşıyor olmam ağır olmadığı anlamına gelmez' notuyla yayınladığı bu gönderi takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu ve Bekiroğlu'nun kıyafeti en güzel Cadılar Bayramı kostümü olmaya aday gösterildi.

'Çok iyi taşıyor olmam ağır olmadığı anlamına gelmez' notuyla yayınladığı bu gönderi takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu ve Bekiroğlu'nun kıyafeti en güzel Cadılar Bayramı kostümü olmaya aday gösterildi.
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Sizler Aslı Bekiroğlu'nun Cadılar Bayramı değişimini nasıl buldunuz?

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