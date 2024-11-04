Önce Dostunu Ardından Kızını Kaybetmenin Acısını Yaşayan Mazhar Alanson'un Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı

MFÖ grubunun değerli sanatçılarından Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayat gözlerini yummuştu. Bu derin kaybın ardından Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson da ne yazık ki hayata veda etmişti. Acı kayıpları ardı ardına yaşayan Alanson'un yaptığı sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.