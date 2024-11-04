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Önce Dostunu Ardından Kızını Kaybetmenin Acısını Yaşayan Mazhar Alanson'un Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı

Önce Dostunu Ardından Kızını Kaybetmenin Acısını Yaşayan Mazhar Alanson'un Gözlerimizi Yaşartan Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 00:49

MFÖ grubunun değerli sanatçılarından Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayat gözlerini yummuştu. Bu derin kaybın ardından Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson da ne yazık ki hayata veda etmişti. Acı kayıpları ardı ardına yaşayan Alanson'un yaptığı sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.

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Yıllar geçse de unutulmayacak şarkıların mimarı olan müzik grubu MFÖ'yü illaki biliyorsunuzdur. MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, 2023'ün temmuz ayında akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumdu ne yazık ki.

Yıllar geçse de unutulmayacak şarkıların mimarı olan müzik grubu MFÖ'yü illaki biliyorsunuzdur. MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, 2023'ün temmuz ayında akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumdu ne yazık ki.

Grubun kıymetli üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ise can dostlarını ne sahnede ne de günlük hayatlarında unuttu. İkili en son verdikleri konserde Özkan Uğur'un anısına ''Güllerin İçinden'' çalıp söyledi.

Grubun kıymetli üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ise can dostlarını ne sahnede ne de günlük hayatlarında unuttu. İkili en son verdikleri konserde Özkan Uğur'un anısına ''Güllerin İçinden'' çalıp söyledi.

Detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Bir yas tazeyken ne yazık ki başka bir kayıp daha yaşandı. Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson'u kaybetti.

Bir yas tazeyken ne yazık ki başka bir kayıp daha yaşandı. Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson'u kaybetti.

Tarifsiz acıları ardı ardına yaşayan Alanson'un en son hali görenleri epey korkutmuştu. Epey yorgun ve bitkin gözüken kıymetli sanatçı, kendisine sorular yönelten muhabir ile konuşmakta güçlük çekmişti.

Tarifsiz acıları ardı ardına yaşayan Alanson'un en son hali görenleri epey korkutmuştu. Epey yorgun ve bitkin gözüken kıymetli sanatçı, kendisine sorular yönelten muhabir ile konuşmakta güçlük çekmişti.

Detaylar için👇

Mazhar Alanson'un Can Yücel'e ait bu sözleri sosyal medya hesabından paylaşması ise takipçilerinin dikkatini çekti.

Mazhar Alanson'un Can Yücel'e ait bu sözleri sosyal medya hesabından paylaşması ise takipçilerinin dikkatini çekti.

''Bazen hayat yorar inanı... Şarkılar yorar...Beklemek yorar...Hoş görmek yorar...Boş vermek bile yorar...Ve insan susar...Her şeye, herkese rağmen...Elinden gelen tek şeyi yapar; bağıra bağıra susar...''

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