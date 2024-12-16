Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Boşanmaktan Vazgeçti: İkili Barışmayı Romantik Bir Yemekle Kutladı!
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Boşanmaktan Vazgeçti: İkili Barışmayı Romantik Bir Yemekle Kutladı!
Bu yılın ilk aylarında evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ikilisi Dubai ve İstanbul arası mekik dokudukları bir aşk yaşıyorlardı. İkilinin bu evliliği epey konuşulmuş, Özdemir'in eski eşi bu evliliğin ardından yaptığı açıklamalarla gündemi epey bir karıştırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Gündeş ve Özdemir'in yollarını ayıracağı iddiaları bomba gibi düşmüştü. Bugünlerde ise ayrılığın 'a' sını bile aralarında geçirmeyen çift, birlikte romantik bir yemeğe çıktı. Özdemir, güzel eşine aldığı sürpriz hediyeyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güçlü sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, 2024'ün Şubat ayında Murat Özdemir ile Dubai'de hayatını birleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlendikleri günden bu yana aralarında sık sık 'ayrılacaklar' haberleri cereyan etse de çift, resmi olarak hiçbir zaman böyle bir girişimde bulunmadı. Buna rağmen, geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddia epey sarsıcıydı. İddiaya göre Özdemir, bavulunu toplayıp evi terk etmişti.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti, evliliklerine yeni bir şans vererek boşanmaktan vazgeçtiler. Magazinburada'nın haberine göre; Sarıyer'de gözlerden uzak bir mekanda bir araya gelen çift, Güven Yüreyi şarkıları eşliğinde aşklarını tazeledi.
Söylenenlere göre bu romantik barışma yemeğine eli boş gelmeyen Özdemir, Ebru Gündeş'e tektaş bir pırlanta yüzük hediye etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın