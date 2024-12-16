Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Boşanmaktan Vazgeçti: İkili Barışmayı Romantik Bir Yemekle Kutladı!

Bu yılın ilk aylarında evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ikilisi Dubai ve İstanbul arası mekik dokudukları bir aşk yaşıyorlardı. İkilinin bu evliliği epey konuşulmuş, Özdemir'in eski eşi bu evliliğin ardından yaptığı açıklamalarla gündemi epey bir karıştırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Gündeş ve Özdemir'in yollarını ayıracağı iddiaları bomba gibi düşmüştü. Bugünlerde ise ayrılığın 'a' sını bile aralarında geçirmeyen çift, birlikte romantik bir yemeğe çıktı. Özdemir, güzel eşine aldığı sürpriz hediyeyle dikkat çekti.