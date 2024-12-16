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İki Genç Sıraladı: Tanımak ile Takılmak İsteyen Erkekler Arasındaki Farklar Nelerdir?

İki Genç Sıraladı: Tanımak ile Takılmak İsteyen Erkekler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 23:19

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Sosyal medyada yayılan bir video, ilişkilerde niyetlerin nasıl anlaşılabileceğine dair eğlenceli bir tartışma başlattı. Kameranın karşısına geçen iki genç, 'tanımak isteyen erkek' ile 'takılmak isteyen erkek' arasındaki farkları mizahi bir dille sıralayarak takipçileriyle paylaştı. Video, sosyal medyada kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve çok sayıda beğeni topladı.

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Videoda tanımak isteyen erkeklerin genellikle ciddi niyet taşıdığına dikkat çekilirken, bu erkeklerin uygun bir saatte güzel bir kafe ya da restorana davet ettiği, karşısındaki kişiyi mutlu etmek için çaba sarf ettiği ve buluşmaları mümkün olduğunca uzun tutmaya çalıştığı ifade edildi.

Videoda tanımak isteyen erkeklerin genellikle ciddi niyet taşıdığına dikkat çekilirken, bu erkeklerin uygun bir saatte güzel bir kafe ya da restorana davet ettiği, karşısındaki kişiyi mutlu etmek için çaba sarf ettiği ve buluşmaları mümkün olduğunca uzun tutmaya çalıştığı ifade edildi.

Buna karşılık, takılmak isteyen erkeklerin gece geç saatlerde mesaj atarak ya evde ya da manzaralı bir yerde araba ile buluşma teklif ettiği, hislerden çok anlık keyiflere odaklandığı ve genellikle kısa süreli buluşmalara yöneldiği dile getirildi.

Buna karşılık, takılmak isteyen erkeklerin gece geç saatlerde mesaj atarak ya evde ya da manzaralı bir yerde araba ile buluşma teklif ettiği, hislerden çok anlık keyiflere odaklandığı ve genellikle kısa süreli buluşmalara yöneldiği dile getirildi.

'Tanışmak isteyen erkek seni mutlu etmek için çabalar, takılmak isteyen erkek senin hislerinle ilgilenmez.'

'Tanışmak isteyen erkek buluşmaları uzatmak ister, takılmak isteyen erkek işini bitirip gider.'

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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right-dark
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palpito21

Evlenilecek ve eğlenilecek kızlar gibi mi bu durum ¿ Yargı merci sanan yine vasıfsızların paylaşımları içerik olmuş 😒

Pasif Kullanıcı

herşeyi bildiğini sanan ama hiç birşey bilmeyen iki kişi görüyorum. yazık size hala gerçekle yüzleşmemişsiniz demek🤣