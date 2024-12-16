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Tüm Gün Yağmur Altında Çalıştıktan Sonra Kızına Hediye Almanın Sevincini Yaşayan Baba Yürekleri Isıttı!

Tüm Gün Yağmur Altında Çalıştıktan Sonra Kızına Hediye Almanın Sevincini Yaşayan Baba Yürekleri Isıttı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 22:01

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Babaların kızlarıyla olan ilişkisi, hayatta her zaman özel ve unutulmaz bir yere sahiptir. Zorlu şartlarda gün boyu çalışan bir babanın, kızının istediği hediyeyi almak için çıktığı yolculuk ve bu anları kameraya alması, izleyenlerin içini ısıttı. Tüm günü yağmur altında paket dağıtarak geçiren fedakar baba, iş çıkışı kızının hayalini gerçekleştirmek için mağazanın yolunu tuttu.

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Kaydettiği görüntülerde, hediyeyi almanın mutluluğu yüzünden okunan baba, eve geldiğinde ise kızının sevinciyle karşılaştı.

Kaydettiği görüntülerde, hediyeyi almanın mutluluğu yüzünden okunan baba, eve geldiğinde ise kızının sevinciyle karşılaştı.

Tatlı kızın babasını görünce yaşadığı mutluluk, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Tatlı kızın babasını görünce yaşadığı mutluluk, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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palpito21

Bana bir bayram verin, İçinde babam olsun

Tehuti

uğraşmak için, zorluklara göğüs germek için değecek bir sebebin varsa böyle olursun işte. soğuk da vız gelir, yağmur da, yorgunluk da. sebep mebep kalmamışsa... Devamını Gör