Tüm Gün Yağmur Altında Çalıştıktan Sonra Kızına Hediye Almanın Sevincini Yaşayan Baba Yürekleri Isıttı!

Babaların kızlarıyla olan ilişkisi, hayatta her zaman özel ve unutulmaz bir yere sahiptir. Zorlu şartlarda gün boyu çalışan bir babanın, kızının istediği hediyeyi almak için çıktığı yolculuk ve bu anları kameraya alması, izleyenlerin içini ısıttı. Tüm günü yağmur altında paket dağıtarak geçiren fedakar baba, iş çıkışı kızının hayalini gerçekleştirmek için mağazanın yolunu tuttu.
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Kaydettiği görüntülerde, hediyeyi almanın mutluluğu yüzünden okunan baba, eve geldiğinde ise kızının sevinciyle karşılaştı.
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Tatlı kızın babasını görünce yaşadığı mutluluk, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar👇📹
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Bana bir bayram verin, İçinde babam olsun
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