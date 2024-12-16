Tüm Gün Yağmur Altında Çalıştıktan Sonra Kızına Hediye Almanın Sevincini Yaşayan Baba Yürekleri Isıttı!

Babaların kızlarıyla olan ilişkisi, hayatta her zaman özel ve unutulmaz bir yere sahiptir. Zorlu şartlarda gün boyu çalışan bir babanın, kızının istediği hediyeyi almak için çıktığı yolculuk ve bu anları kameraya alması, izleyenlerin içini ısıttı. Tüm günü yağmur altında paket dağıtarak geçiren fedakar baba, iş çıkışı kızının hayalini gerçekleştirmek için mağazanın yolunu tuttu.