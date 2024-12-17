Arabadan Gelen Müzik Sesini Duyunca Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Kurye

Dışarıdan yemek siparişi verdiğimizde bazen siparişin gecikmesi sinir bozucu olabiliyor. Bu durumda kuryelerle iletişime geçip nerede olduklarını sorgulayabiliyoruz. Peki biz yemeğimizi beklerken kuryeler ne yapıyor olabilir? TikTok kullanıcısı @aek.32 tarafından paylaşılan videoda, bu sorunumuza cevap niteliğindeki pozitif anlar paylaşıldı.
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Bir kurye, arabada çalan müziğin etkisiyle motorundan inip yolun ortasında coşkuyla dans etmeye başladı.
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Adeta yarınlar yokmuş gibi dans eden kurye, sosyal medyada binlerce beğeni alırken yüzlerde kocaman bir gülümseme bıraktı.
İşte o anlar👇📹
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