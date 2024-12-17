Arabadan Gelen Müzik Sesini Duyunca Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Kurye

Dışarıdan yemek siparişi verdiğimizde bazen siparişin gecikmesi sinir bozucu olabiliyor. Bu durumda kuryelerle iletişime geçip nerede olduklarını sorgulayabiliyoruz. Peki biz yemeğimizi beklerken kuryeler ne yapıyor olabilir? TikTok kullanıcısı @aek.32 tarafından paylaşılan videoda, bu sorunumuza cevap niteliğindeki pozitif anlar paylaşıldı.