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Arabadan Gelen Müzik Sesini Duyunca Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Kurye

Arabadan Gelen Müzik Sesini Duyunca Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Kurye

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 16:26

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Dışarıdan yemek siparişi verdiğimizde bazen siparişin gecikmesi sinir bozucu olabiliyor. Bu durumda kuryelerle iletişime geçip nerede olduklarını sorgulayabiliyoruz. Peki biz yemeğimizi beklerken kuryeler ne yapıyor olabilir? TikTok kullanıcısı @aek.32 tarafından paylaşılan videoda, bu sorunumuza cevap niteliğindeki pozitif anlar paylaşıldı.

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Bir kurye, arabada çalan müziğin etkisiyle motorundan inip yolun ortasında coşkuyla dans etmeye başladı.

Bir kurye, arabada çalan müziğin etkisiyle motorundan inip yolun ortasında coşkuyla dans etmeye başladı.

Adeta yarınlar yokmuş gibi dans eden kurye, sosyal medyada binlerce beğeni alırken yüzlerde kocaman bir gülümseme bıraktı.

Adeta yarınlar yokmuş gibi dans eden kurye, sosyal medyada binlerce beğeni alırken yüzlerde kocaman bir gülümseme bıraktı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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