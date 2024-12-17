onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Güney Kore'deki Kuaför Deneyimini Paylaşan Influencer: “2050 Yılında Yaşıyorlar!”

Güney Kore'deki Kuaför Deneyimini Paylaşan Influencer: “2050 Yılında Yaşıyorlar!”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 14:42

İçerik Devam Ediyor

Güney Kore'de kuaföre giden @beyzasoonmez isimli influencer, 8 bin 700 TL ödediği sıra dışı deneyimini sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı bu özel anları paylaşırken, “2050 yılında yaşıyorlar!” ifadelerini kullanan Beyza, kuaförün sunduğu hizmetleri detaylarıyla anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Öncelikle saç derisi kontrolü yapılan influencer, ardından saçı nemlendirmek için saç buharı ve aromaterapi uygulamalarından geçti.

Öncelikle saç derisi kontrolü yapılan influencer, ardından saçı nemlendirmek için saç buharı ve aromaterapi uygulamalarından geçti.

Son aşamada bir K-Pop idolünün saç modelini tercih eden Beyza Sönmez, deneyimin sonunda hem saçlarından hem de kuaförün sunduğu hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

Son aşamada bir K-Pop idolünün saç modelini tercih eden Beyza Sönmez, deneyimin sonunda hem saçlarından hem de kuaförün sunduğu hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Gizem Dikmen

Sergül Kato'nun 10+ sene evvel Japonya'da çektiği bir video var, aynı böyle bir şeydi. Uzakdoğu'da bu işlere özen gösteriyorlar ancak çok fazla saç kesim tek... Devamını Gör

yağmur yıldız

O videoyu biliyorum, asmr videosu olarak kullanıyorum senelerdir. Olsun bilmesinler, sırf o bakım ve muamele için bile gidilir