Güney Kore'deki Kuaför Deneyimini Paylaşan Influencer: “2050 Yılında Yaşıyorlar!”

Güney Kore'de kuaföre giden @beyzasoonmez isimli influencer, 8 bin 700 TL ödediği sıra dışı deneyimini sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı bu özel anları paylaşırken, “2050 yılında yaşıyorlar!” ifadelerini kullanan Beyza, kuaförün sunduğu hizmetleri detaylarıyla anlattı.
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Öncelikle saç derisi kontrolü yapılan influencer, ardından saçı nemlendirmek için saç buharı ve aromaterapi uygulamalarından geçti.
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Son aşamada bir K-Pop idolünün saç modelini tercih eden Beyza Sönmez, deneyimin sonunda hem saçlarından hem de kuaförün sunduğu hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.
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Sergül Kato'nun 10+ sene evvel Japonya'da çektiği bir video var, aynı böyle bir şeydi. Uzakdoğu'da bu işlere özen gösteriyorlar ancak çok fazla saç kesim tek... Devamını Gör
O videoyu biliyorum, asmr videosu olarak kullanıyorum senelerdir. Olsun bilmesinler, sırf o bakım ve muamele için bile gidilir