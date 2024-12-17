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Kadınlar İçin Neredeyse İmkansız! Erkeklerin Adeta Işınlanırcasına Hazırlanma Yeteneği

Kadınlar İçin Neredeyse İmkansız! Erkeklerin Adeta Işınlanırcasına Hazırlanma Yeteneği

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 15:32

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Sabah kalkıp hazırlanma konusunda erkeklerin ulaştığı hız, kadınlar neredeyse imkansız bir nokta. Genelde kadınlar, evden çıkacakları saatten en az yarım saat hatta bir saat önce uyanıp cilt bakımı, makyaj ve diğer detaylarla uğraşırken erkekler, sanki genetik bir kodla yüklenmiş gibi uyandıkları an evden çıkabiliyorlar. Tam da bu durumu özetleyen bir video, TikTok’ta @alihanagbaba isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Videoda, 06.59’da uyanan iki genç, tam 6-7 dakika içinde adeta ışınlanmış gibi hazırlanıp işlerinin başına geçti.

Videoda, 06.59’da uyanan iki genç, tam 6-7 dakika içinde adeta ışınlanmış gibi hazırlanıp işlerinin başına geçti.

“Sadece erkeklerin sahip olduğu premium özellik” başlığıyla paylaşılan bu video, binlerce kişi tarafından beğenildi.

“Sadece erkeklerin sahip olduğu premium özellik” başlığıyla paylaşılan bu video, binlerce kişi tarafından beğenildi.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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