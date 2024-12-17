Kadınlar İçin Neredeyse İmkansız! Erkeklerin Adeta Işınlanırcasına Hazırlanma Yeteneği

Sabah kalkıp hazırlanma konusunda erkeklerin ulaştığı hız, kadınlar neredeyse imkansız bir nokta. Genelde kadınlar, evden çıkacakları saatten en az yarım saat hatta bir saat önce uyanıp cilt bakımı, makyaj ve diğer detaylarla uğraşırken erkekler, sanki genetik bir kodla yüklenmiş gibi uyandıkları an evden çıkabiliyorlar. Tam da bu durumu özetleyen bir video, TikTok’ta @alihanagbaba isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı.