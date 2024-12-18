İsmail Güven İsimli Köy Okulu Öğretmeninden Öğrencilerine Sıcacık Bir Sürpriz!

Havaların soğumasıyla birlikte, köy okullarında eğitim gören minik öğrencilerin zorlu kış şartlarında ihtiyaçları da artıyor. Köy okulundaki bir öğretmenin yüreklere dokunan jesti ise buz gibi havalarda içleri ısıttı. İsmail Güven isimli öğretmen, öğrencilerinin kışlık ihtiyaçlarına destek olmak için anlamlı bir sürpriz hazırladı. 'Öğrencilerime minik bir sürpriz yapmak istedim' diyen Güven, tüm sınıfı için yepyeni botlar aldı.