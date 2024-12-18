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İsmail Güven İsimli Köy Okulu Öğretmeninden Öğrencilerine Sıcacık Bir Sürpriz!

İsmail Güven İsimli Köy Okulu Öğretmeninden Öğrencilerine Sıcacık Bir Sürpriz!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 09:22

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Havaların soğumasıyla birlikte, köy okullarında eğitim gören minik öğrencilerin zorlu kış şartlarında ihtiyaçları da artıyor. Köy okulundaki bir öğretmenin yüreklere dokunan jesti ise buz gibi havalarda içleri ısıttı. İsmail Güven isimli öğretmen, öğrencilerinin kışlık ihtiyaçlarına destek olmak için anlamlı bir sürpriz hazırladı. 'Öğrencilerime minik bir sürpriz yapmak istedim' diyen Güven, tüm sınıfı için yepyeni botlar aldı.

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İsmail Güven, yeni botları sınıftaki masalara özenle dizerek öğrencilerinin gelmesini bekledi.

İsmail Güven, yeni botları sınıftaki masalara özenle dizerek öğrencilerinin gelmesini bekledi.

Çocuklar ise sınıfa girdiklerinde gözlerine inanamadı. Heyecanla botlarına koşan öğrencilerin mutluluk anları, kalpleri eritti.

Çocuklar ise sınıfa girdiklerinde gözlerine inanamadı. Heyecanla botlarına koşan öğrencilerin mutluluk anları, kalpleri eritti.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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