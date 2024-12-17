Enes Koçak Pek Başarılı Olamadı! Efsane Rakiplerin Arasındaki Yaş Farkını Bilebilecek misiniz?

Son dönemin popüler yapımı “Sahipsizler” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Enes Koçak, bu kez eğlenceli bir denemeyle gündeme geldi. Türk televizyon ve sosyal medya tarihinin efsane rakipleri arasındaki yaş farklarını tahmin etmeye çalışan Koçak, oyunculuktaki başarısını bu alanda pek gösteremedi!