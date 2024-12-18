Gülmekle Ağlamak Arasında Bırakan İlişki Tavsiyesi: "Fenerbahçeli Erkekle Evlenin"

Sosyal medya, ilişki tavsiyeleriyle dolup taşarken, bu defa @seliiinbayraktar isimli bir Instagram kullanıcısı, Fenerbahçeli erkekleri yere göğe sığdıramadı. Takımlarına bağlılıklarıyla bilinen bu taraftar grubunun, ilişkilerde de aynı sadakati göstereceğini savunan genç kadın, hemcinslerine 'Eğer evlenecekseniz, mutlaka bir Fenerbahçeli erkekle evlenin' dedi.
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Fenerbahçeli erkeklerin yıllardır süren şampiyonluk hasretine rağmen takımlarını bırakmadığını vurgulayan @seliiinbayraktar, "Adamlar resmen sabır sınavından geçmiş, hayal kırıklıklarına alışmışlar. Böyle bir erkek sizi asla yarı yolda bırakmaz." diye konuştu.
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Ayrıca, Fenerbahçeli erkeklerin umutlarını hiçbir zaman kaybetmediğini belirterek, "Fenerbahçe’yi bırakmayan bir erkek sizi de bırakmaz. Net evlenilir." diyerek hemcinslerine tavsiye verdi.
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