Motosiklet Sürücüsünün Yol Verdiği Şoförden Aldığı Samimi Öğüt: "Mutlaka Dizliğini Tak Gözünü Seveyim"

Motosiklet sürücülerinin kask kameraları, günlük hayatta karşılaştıkları sıra dışı anları gözler önüne seriyor. Bu defa, trafikte motosiklet sürücüsüyle araç şoförü arasında yaşanan duygusal bir an, sosyal medyada gündem oldu. Motosikletli, bir araca yol verirken sürücü aracından inerek beklenmedik bir şekilde onu durdurdu.
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Telefonunu çıkararak, motosiklet kazası geçiren kızına ait fotoğrafları gösteren sürücü, samimi bir dille "Mutlaka dizliğini tak gözünü seveyim." dedi.
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Dizlik takmanın önemine vurgu yapan sürücü, karşısındaki motosikletliyi hem şaşırttı hem de içtenliğiyle etkiledi.
O anlar👇📹
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