Bir Türlü Beceremedi: Berfu Yenenler'le Beraber TikTok Akımı İçin Kolları Sıvayan Eser Yenenler Sınıfta Kaldı!

TikTok’ta yeni bir akım daha sosyal medyayı kasıp kavuruyor: “Sevgiliyi Omza Alma” akımı! Sosyal medya fenomenlerinden ünlü çiftlere kadar herkesin denemeye başladığı bu eğlenceli akımda, sevgilisini tek hamlede omzuna alan erkekler alkış toplarken, başaramayanlar ise esprili yorumların hedefi oluyor. Bu akıma katılan ünlü çiftlerden biri de Berfu ve Eser Yenenler oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü komedyen Eser Yenenler, eşini omzuna almakta ilk denemesinde başarısız olsa da ikinci denemesinde durumu bir nebze kurtarmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takipçileri ise Eser Yenenler’in performansına kayıtsız kalmadı. Eser’in Berfu’yu tek hamlede omzuna alamamasına karşılık, “Ayrıl, arkandayız!” şeklindeki esprili yorumlar videonun altını doldurdu.
Video için👇📹
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın