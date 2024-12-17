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Bir Türlü Beceremedi: Berfu Yenenler'le Beraber TikTok Akımı İçin Kolları Sıvayan Eser Yenenler Sınıfta Kaldı!

Bir Türlü Beceremedi: Berfu Yenenler'le Beraber TikTok Akımı İçin Kolları Sıvayan Eser Yenenler Sınıfta Kaldı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 18:49

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TikTok’ta yeni bir akım daha sosyal medyayı kasıp kavuruyor: “Sevgiliyi Omza Alma” akımı! Sosyal medya fenomenlerinden ünlü çiftlere kadar herkesin denemeye başladığı bu eğlenceli akımda, sevgilisini tek hamlede omzuna alan erkekler alkış toplarken, başaramayanlar ise esprili yorumların hedefi oluyor. Bu akıma katılan ünlü çiftlerden biri de Berfu ve Eser Yenenler oldu.

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Ünlü komedyen Eser Yenenler, eşini omzuna almakta ilk denemesinde başarısız olsa da ikinci denemesinde durumu bir nebze kurtarmayı başardı.

Ünlü komedyen Eser Yenenler, eşini omzuna almakta ilk denemesinde başarısız olsa da ikinci denemesinde durumu bir nebze kurtarmayı başardı.

Berfu Yenenler, yaşadıkları bu eğlenceli anları TikTok hesabından paylaşarak, videoya “Hayallerimdeki gibi” notunu ekledi.

Takipçileri ise Eser Yenenler’in performansına kayıtsız kalmadı. Eser’in Berfu’yu tek hamlede omzuna alamamasına karşılık, “Ayrıl, arkandayız!” şeklindeki esprili yorumlar videonun altını doldurdu.

Takipçileri ise Eser Yenenler’in performansına kayıtsız kalmadı. Eser’in Berfu’yu tek hamlede omzuna alamamasına karşılık, “Ayrıl, arkandayız!” şeklindeki esprili yorumlar videonun altını doldurdu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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