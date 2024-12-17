Bir Türlü Beceremedi: Berfu Yenenler'le Beraber TikTok Akımı İçin Kolları Sıvayan Eser Yenenler Sınıfta Kaldı!

TikTok’ta yeni bir akım daha sosyal medyayı kasıp kavuruyor: “Sevgiliyi Omza Alma” akımı! Sosyal medya fenomenlerinden ünlü çiftlere kadar herkesin denemeye başladığı bu eğlenceli akımda, sevgilisini tek hamlede omzuna alan erkekler alkış toplarken, başaramayanlar ise esprili yorumların hedefi oluyor. Bu akıma katılan ünlü çiftlerden biri de Berfu ve Eser Yenenler oldu.