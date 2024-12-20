Düzce Belediyesi'nin Esprili "Hayırlı Cumalar" Paylaşımı Viral Oldu!

Sosyal medyanın etkisinin artmasıyla birlikte bazı belediyeler de mizahi ve yaratıcı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Bu belediyeler arasında yer alan Düzce Belediyesi, son paylaşımıyla yüzleri güldürdü. Belediye çalışanlarının yer aldığı “Hayırlı Cumalar” videosunda, işleriyle bağlantılı özlü sözler kullanıldı. Video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni topladı.
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"Söneriz diye üflediniz alev aldık" ve "Kimsenin kuyusunu kazmıyoruz, soran olursa Konuralp'teyiz" gibi esprili ifadelerin ardından hayırlı cumalar mesajı verildi.
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Yeni nesil iletişim trendlerine ayak uyduran Düzce Belediyesi, bu mizahi paylaşımıyla hem vatandaşların gönlünü kazandı hem de sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı.
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