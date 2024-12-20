Düzce Belediyesi'nin Esprili "Hayırlı Cumalar" Paylaşımı Viral Oldu!

Sosyal medyanın etkisinin artmasıyla birlikte bazı belediyeler de mizahi ve yaratıcı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Bu belediyeler arasında yer alan Düzce Belediyesi, son paylaşımıyla yüzleri güldürdü. Belediye çalışanlarının yer aldığı “Hayırlı Cumalar” videosunda, işleriyle bağlantılı özlü sözler kullanıldı. Video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni topladı.