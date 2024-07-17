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7 Yıl Sonra Setlere Dönen Sinem Kobal'ın Partneri Belli Oldu!

7 Yıl Sonra Setlere Dönen Sinem Kobal'ın Partneri Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 08:34

Sinem Kobal, bir süredir ekranlara ara vermişti. Sevilen oyuncu yeni bir proje ile geri dönüyor. Peki ama partneri kim olacak? Birsen Altuntaş açıkladı! İşte, Kobal'ın birlikte oynayacağı isim...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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2016'da yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal'ı en son 2017'de Yüz Yüze adlı dizide izlemiştik.

2016'da yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal'ı en son 2017'de Yüz Yüze adlı dizide izlemiştik.

Nihayet yeni proje müjdesi ile geldi! Sevilen oyuncuyu ekranlarda izleyecek olduğumuz haberini sizlere vermiştik.

Nihayet yeni proje müjdesi ile geldi! Sevilen oyuncuyu ekranlarda izleyecek olduğumuz haberini sizlere vermiştik.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kobal'ın yeni projesinden detaylar da geldi. Oyuncunun projedeki partneri de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kobal'ın yeni projesinden detaylar da geldi. Oyuncunun projedeki partneri de belli oldu.

Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol olacak Kobal'a filmde Alp Navruz eşilk edecek. Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat’a hayat verecek.

Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol olacak Kobal'a filmde Alp Navruz eşilk edecek. Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat’a hayat verecek.

6 Ağustos’ta sete çıkacak filmde Kobal ise Sormagir Mahallesi’nde yaşayan ve iş arayan gazetecilik Elif rolüne hayat verecek.

6 Ağustos’ta sete çıkacak filmde Kobal ise Sormagir Mahallesi’nde yaşayan ve iş arayan gazetecilik Elif rolüne hayat verecek.

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