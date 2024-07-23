MasterChef Final Turu Gerçekleşti: Son Yedekler Belirlendi!

MasterChef 2024 yarışında ana kadroya girmek için yarışan ikinci grubun son eleme heyecanı geride kaldı. 23 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümde, MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar da izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışın ardından kimler en iyi yemeği yaptı ve yedeklere girmeye hak kazandı, belli oldu!