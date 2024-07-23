MasterChef Final Turu Gerçekleşti: Son Yedekler Belirlendi!
MasterChef Final Turu Gerçekleşti: Son Yedekler Belirlendi!
MasterChef 2024 yarışında ana kadroya girmek için yarışan ikinci grubun son eleme heyecanı geride kaldı. 23 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümde, MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar da izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışın ardından kimler en iyi yemeği yaptı ve yedeklere girmeye hak kazandı, belli oldu!
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MasterChef Türkiye, her yeni sezonunda olduğu gibi, 2024 sezonunda da izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izleniyor.
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Son bölümde, ikinci gruptan dört yedek yarışmacı belirlendi. Ana kadroya katılmaya hak kazanan on yarışmacı ve yedek olarak seçilen yarışmacılar da belli oldu.
İkinci gruptan hangi yarışmacının yedek olarak seçildiği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
MasterChef'te yedekler kadrosuna girmek için yapılan ilk etapta en iyi tabağı çıkaran Şirin oldu.
Patlıcanla yaratıcılık tabakları çıkaran yarışmacılar arasından beğenilen ikinci yarışmacı ise Yudum oldu.
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Son bir şans daha elde etmek için mücadele eden yarışmacılar, şinitzel yemeği yapma konusunda yeteneklerini sergilediler.
Gecenin sonunda en iyi tabağı Enes ve Akın yaparak yedeklere katıldı.
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