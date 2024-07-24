Karakterle Adeta Bütünleşen Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı Safiye'yle İlgili İtirafta Bulundu!
Karakterle Adeta Bütünleşen Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı Safiye'yle İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.instagram.com/hellodergis...
Çok değil yalnızca iki yıl önce final yapan Masumlar Apartmanı, yayınlandığı döneme damga vurmayı başarmıştı. Dizinin ana karakteri Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'dan iki yıl sonra karakterle ilgili itiraf geldi!
Kaynak: Hello Dergisi
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Neredeyse hepimize yeni travmalar yaratan Masumlar Apartmanı, 2022-2024 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanmıştı.
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Her sahnesine ayrı ayrı gerilsek de bağımlısı olduğumuz dizide, pek çok karakter psikolojik rahatsızlığa sahipti.
Çözümlemek için can attığımız karakterler içinde en zor anladığımız da şüphesiz Safiye olmuştu.
İleri derece obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan Safiye'nin yaşadıklarıyla dertlensek de çoğu zaman bize sinir krizi geçirttiriyordu.
Karakterin üstesinden hakkıyla gelen Ezgi Mola, geçen 2 yılın ardından karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
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Hello dergisine konuşan Mola, “Hayatınızda bazı işler dönüm noktalarıdır. ‘Masumlar Apartmanı’ da benim için bir dönüm noktasıydı." dedi.
Ünlü oyuncu karakteriyle ilgili olarak ise, "Safiye gibi çok özel bir karakteri oynadım. Böyle bazen şanslı bir dönemine denk gelirsin hayatında, o sana hediye gibi gelir; Safiye benim hediyemdi.” açıklamasında bulundu.
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