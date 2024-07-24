Karakterle Adeta Bütünleşen Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı Safiye'yle İlgili İtirafta Bulundu!

Çok değil yalnızca iki yıl önce final yapan Masumlar Apartmanı, yayınlandığı döneme damga vurmayı başarmıştı. Dizinin ana karakteri Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'dan iki yıl sonra karakterle ilgili itiraf geldi!

Kaynak: Hello Dergisi