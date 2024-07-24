Gelişmelere Şok Olacaksınız: Kızıl Goncalar'ın Yeni Sezon Tarihi Sonunda Belli Oldu!
Gelişmelere Şok Olacaksınız: Kızıl Goncalar'ın Yeni Sezon Tarihi Sonunda Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Cüneyd hayranları buraya lütfen: Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi sonunda belli oldu! Pek çok gelişmenin yaşanacağı dizide ikinci sezonda bizi neler bekliyor, buyurun birlikte konuşalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Goncalar fanları toplaşın: Biricik dizimizle ilgili önemli gelişmeler var! Her vedanın bir dönüşü olduğunu bilerek beklediğimiz yeni sezonla ilgili gelişmeler yaşandı.
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Yeni sezonla ilgili pek çok soru işareti barındıran diziyle ilgili biz de önemli bir iddia ortaya atmıştık hatırlarsanız:
Ve sonunda haklı çıktık! Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonunda zaman atlaması yaşanacak.
Ayrıca kim oldukları henüz açıklanmasa da diziden iki oyuncunun ayrılacağı ve bir kadın oyuncunun diziye dahil olacağı da söylentiler arasında.
Veee gelelim asıl merak edilen konuya: Eylülde sete çıkması planlanan dizinin yeni sezonunun ilk bölümü 30 Eylül'de yayınlanacak.
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2 aydan fazla zamanımız var... Bakalım başka hangi gelişmeler yaşanacak?
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