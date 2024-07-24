Aşk Yeniden'in İrem'i Didem Soydan'a Oyunculuk Teklifi mi Gitti?

Ünlü model Didem Soydan'ı televizyon ekranlarında görmeye alışık olmasak da daha önce Uçurum, Güzel Çirkin ve Aşk Yeniden dizilerinde izleme fırsatı yakalamıştık. En son 9 yıl önce izlediğimiz Soydan, yeni bir projesi olup olmadığını açıkladı.

Kaynak: 2. Sayfa Official