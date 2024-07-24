Aşk Yeniden'in İrem'i Didem Soydan'a Oyunculuk Teklifi mi Gitti?
Aşk Yeniden'in İrem'i Didem Soydan'a Oyunculuk Teklifi mi Gitti?
Ünlü model Didem Soydan'ı televizyon ekranlarında görmeye alışık olmasak da daha önce Uçurum, Güzel Çirkin ve Aşk Yeniden dizilerinde izleme fırsatı yakalamıştık. En son 9 yıl önce izlediğimiz Soydan, yeni bir projesi olup olmadığını açıkladı.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakan ünlü model Didem Soydan, bir dönem oyunculuk konusunda da performansını göstermişti.
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Uçurum, Güzel Çirkin gibi dizilerde rol alan Soydan, daha çok Aşk Yeniden'le oyunculuğunu konuşturmuştu.
Fatih'in annesinin favori gelin adayı olan İrem'i canlandıran Soydan'a, geçen 9 yılın ardından oyunculuk teklifi gelip gelmediği soruldu.
Bu sorunun üzerine güzel model "Hem oyunculuk yeteneğim yok hem de çok iyi yapanlar varken bizim mesleğimiz değil, o bana düşecek bir şey değil." diyerek yanıt verdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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