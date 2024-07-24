MasterChef Onur'un Mehmet Şef Taklidi Stüdyoyu Kırdı Geçirdi!
MasterChef Onur'un Mehmet Şef Taklidi Stüdyoyu Kırdı Geçirdi!
MasterChef'te Mehmet Şef'in taklidini yapan Onur herkesi kırdı geçirdi. Onur'un yarışmacı arkadaşlarına desteği de görülmeye değerdi.
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Dün akşam MasterChef'te final turu yapıldı. Şefler önce yaratıcılık yemeğinde Şirin ve Yudum'u sonra da Akın ve Enes'i yedeklere aldı.
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Yarışma sırasında MasterChef'te hep kaos görmeye alışkınız ancak bu kez Onur hepimizi güldürdü.
Arkadaşları yarışmaya hazırlanırken şeflerle sohbet eden yarışmacının Mehmet Şef'i taklit ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Stüdyoda eğlenceli anların ardından yarışmacı arkadaşlarına tek tek sarılıp destek veren Onur, samimi halleri ile dikkat çekti.
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onedio mastercheften haberimizi hep yap diye avanta aldigina yemin edebilirim ama ispat edemem. bu ne mk hergun masterchef masterchef baska haber mi yok