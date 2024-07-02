Kızıl Goncalar'ın Yeni Sezonuyla İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!
Kızıl Goncalar'ın Yeni Sezonuyla İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!
2023-2024 sezonuna damga vuran Kızıl Goncalar'ın yeni sezonuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
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Sezonun en çok konuşulan ve en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Kızıl Goncalar, oldukça kafa karıştırıcı bir sezon finaline imza atmıştı.
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Cüneyd'in gerçekleri öğrenmesi ve surlarda yok oluşunun yanı sıra Meryem'in Mira'nın kızı olduğunu öğrenmesi yeni sezonda bizi nelerin beklediğine dair büyük bir meraka sürüklemişti.
Çeşitli teorilerin ürediği diziyle ilgili dikkatli izleyicilerden bomba gibi bir iddia geldi.
Oyuncuları yakından takip eden dizinin fan kitlesi Mert Yazıcıoğlu'nun sakallarını uzatmasını radarına aldı.
Aynı zamanda Mina Demirtaş'ın saçlarını uzatması izleyicilere dizide zaman atlaması yaşanacağı hissini verdi.
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Yönetmenin geçtiğimiz sezon için Zeynep ve Cüneyd arasında aşk olmayacağını duyurmasının ardından, gazeteci Birsen Altuntaş'ın yeni sezon için hikaye kurulduğunu söylemesi de bu iddiayı güçlendirdi.
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Siz bu iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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