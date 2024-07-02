MasterChef'te Yaptığı "Kadıköy" Açıklamasıyla Eleştirilere Maruz Kalan Somer Şef Birlik Temalı Paylaşım Yaptı!
MasterChef'te Yaptığı "Kadıköy" Açıklamasıyla Eleştirilere Maruz Kalan Somer Şef Birlik Temalı Paylaşım Yaptı!
MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde bir yarışmacıyla arasında geçen Kadıköy sözleri sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Avusturya-Türkiye maçını Kadıköy'de izleyen ünlü şeften birlik temalı bir paylaşım geldi.
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Son yılların en çok izlenen yemek yarışması olmayı başaran MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu seçmek üzere çalışmalar devam ediyor.
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Şu sıralar düelloların devam ettiği yarışmada geçtiğimiz hafta yarışmacılar elemeyi geçmek için birbirinden güzel yemekler yaptılar.
Sadece yemeklerin değil, hem yarışmacılar hem de şeflerle ilgili pek çok detayın gündem olduğu yarışmada Cansu Irmak Aydar ve Somer Şef arasında "Kadıköy" üzerine bir konuşma geçmişti.
Somer Şef burada söylediği sözler üzerine pek çok eleştiriye maruz kalmıştı.
Gelen eleştirilere şu ana kadar bir açıklama yapmayan Somer Sivrioğlu, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya-Türkiye maçını Kadıköy'de izledi.
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Somer Şef ayrımcılık iddialarına yaptığı bu paylaşımla yanıt verdi.
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