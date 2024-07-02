Neslihan Atagül'den Başka İsim Belli Değildi: İsyan Günlerinde Aşk Dizisinin Yönetmeni Netleşti!
Neslihan Atagül'den Başka İsim Belli Değildi: İsyan Günlerinde Aşk Dizisinin Yönetmeni Netleşti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Neslihan Atagül Doğulu'nun TV ekranlarına döneceği İsyan Günlerinde Aşk'la ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmeni sonunda belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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En son 2022-2023 sezonunda Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül'ün İşgal Günlerinde Aşk ile TV ekranlarına döneceği duyurulmuştu.
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2025 Ocak ayında yayınlanması planlanan dizide 1919'da Milli Mücadele günlerine odaklandığı ve Binbaşı Ekrem'in hikayesini anlattığı açıklanmıştı.
Atagül'ün Vera adlı Rus dansçıya hayat vereceği dizide başrol erkek oyuncu için belirsizlik sürüyor. Gelişmelerin merakla beklendiği dizide yönetmen belli oldu!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Şahin'in senaryosunu yazdığı dizide “Kadın”, “Camdaki Kız” ve “Sakla Beni” dizileri de yöneten Nadim Güç'ün yönetmen koltuğuna oturacağı netleşti.
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