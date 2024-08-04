Filenin Sultanları'nın İtalya'ya Yenilmesi Sonrası Netflix Türkiye, Netflix İtalya'yı Engelledi!
Filenin Sultanları'nın İtalya'ya Yenilmesi Sonrası Netflix Türkiye, Netflix İtalya'yı Engelledi!
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Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, C grubunda İtalya'ya karşı mücadele etti.
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Bu heyecan dolu karşılaşma, spor dünyasının en önemli mekanlarından biri olan South Paris Arena'da gerçekleşti. İlk seti 25-14 ile İtalya'nın kazandığı maçta, ikinci set de 25-16'lık skorla İtalya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın üçüncü ve son setinde de İtalya, 25-21'lik skorla galip gelerek maçı 3-0 kazandı. Bu sonuçla Filenin Sultanları, grup etabını maalesef mağlubiyetle tamamlamış oldu.
Bu yenilginin ardından, popüler dijital yayın platformu Netflix Türkiye, Netflix İtalya'nın X hesabını engelledi.
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