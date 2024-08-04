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Filenin Sultanları'nın İtalya'ya Yenilmesi Sonrası Netflix Türkiye, Netflix İtalya'yı Engelledi!

Filenin Sultanları'nın İtalya'ya Yenilmesi Sonrası Netflix Türkiye, Netflix İtalya'yı Engelledi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 16:01

2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup olmasının ardından Netflix Türkiye, Netflix İtalya'nın X hesabını engelledi.

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Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, C grubunda İtalya'ya karşı mücadele etti.

Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, C grubunda İtalya'ya karşı mücadele etti.

Bu heyecan dolu karşılaşma, spor dünyasının en önemli mekanlarından biri olan South Paris Arena'da gerçekleşti. İlk seti 25-14 ile İtalya'nın kazandığı maçta, ikinci set de 25-16'lık skorla İtalya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu heyecan dolu karşılaşma, spor dünyasının en önemli mekanlarından biri olan South Paris Arena'da gerçekleşti. İlk seti 25-14 ile İtalya'nın kazandığı maçta, ikinci set de 25-16'lık skorla İtalya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın üçüncü ve son setinde de İtalya, 25-21'lik skorla galip gelerek maçı 3-0 kazandı. Bu sonuçla Filenin Sultanları, grup etabını maalesef mağlubiyetle tamamlamış oldu.

Karşılaşmanın üçüncü ve son setinde de İtalya, 25-21'lik skorla galip gelerek maçı 3-0 kazandı. Bu sonuçla Filenin Sultanları, grup etabını maalesef mağlubiyetle tamamlamış oldu.

Bu yenilginin ardından, popüler dijital yayın platformu Netflix Türkiye, Netflix İtalya'nın X hesabını engelledi.

Bu yenilginin ardından, popüler dijital yayın platformu Netflix Türkiye, Netflix İtalya'nın X hesabını engelledi.

İşte Netflix Türkiye'nin o paylaşımı:

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