Bomba İddia: Kızılcık Şerbeti Giray'ın Doğa'ya Oynadığı Büyük Oyun Ortaya Çıktı!
Bomba İddia: Kızılcık Şerbeti Giray'ın Doğa'ya Oynadığı Büyük Oyun Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nin finalinde hatırlarsanız Giray başka bir kadınla görülmüştü. Doğa'ya nasıl bir oyun oynuyor, merak konusu olmuştu. Bir izleyici bomba bir iddia ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aramızda Kızılcık Şerbeti'nin efsane finalini unutan yoktur. Finalde Görkem camdan düştü. Öldü mü, kaldı mı diye düşünürken; diğer yandan da Giray'ın büyük oyunu damgasını vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son sahnede evden Doğa'yı uğurlayıp havuz başında bir kadınla konuşan Giray'ın bir dolaplar çevirdiği sinyali verilmişti.
Giray'ın, yeni sezonda Şebnem Dönmez'in oynayacağı bu kadınla ne işler çevirdiğini merak edenler için bir izleyici teori yayınladı.
Giray'ın Doğa'ya oynadığı o büyük oyunun Nilay'ın kardeşi olmasını gizlemek için yaptığını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Mukemmel
Bu nasıl işsizlik, sezon finalinde olan diziye senaryo yazmak (atmak veya tahmin etmek) ve bununla da haber olmak