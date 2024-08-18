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Bomba İddia: Kızılcık Şerbeti Giray'ın Doğa'ya Oynadığı Büyük Oyun Ortaya Çıktı!

Bomba İddia: Kızılcık Şerbeti Giray'ın Doğa'ya Oynadığı Büyük Oyun Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 14:17

Kızılcık Şerbeti'nin finalinde hatırlarsanız Giray başka bir kadınla görülmüştü. Doğa'ya nasıl bir oyun oynuyor, merak konusu olmuştu. Bir izleyici bomba bir iddia ortaya attı.

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Aramızda Kızılcık Şerbeti'nin efsane finalini unutan yoktur. Finalde Görkem camdan düştü. Öldü mü, kaldı mı diye düşünürken; diğer yandan da Giray'ın büyük oyunu damgasını vurmuştu.

Aramızda Kızılcık Şerbeti'nin efsane finalini unutan yoktur. Finalde Görkem camdan düştü. Öldü mü, kaldı mı diye düşünürken; diğer yandan da Giray'ın büyük oyunu damgasını vurmuştu.

Son sahnede evden Doğa'yı uğurlayıp havuz başında bir kadınla konuşan Giray'ın bir dolaplar çevirdiği sinyali verilmişti.

Son sahnede evden Doğa'yı uğurlayıp havuz başında bir kadınla konuşan Giray'ın bir dolaplar çevirdiği sinyali verilmişti.

Giray'ın, yeni sezonda Şebnem Dönmez'in oynayacağı bu kadınla ne işler çevirdiğini merak edenler için bir izleyici teori yayınladı.

Giray'ın, yeni sezonda Şebnem Dönmez'in oynayacağı bu kadınla ne işler çevirdiğini merak edenler için bir izleyici teori yayınladı.

Giray'ın Doğa'ya oynadığı o büyük oyunun Nilay'ın kardeşi olmasını gizlemek için yaptığını söyledi.

Giray'ın Doğa'ya oynadığı o büyük oyunun Nilay'ın kardeşi olmasını gizlemek için yaptığını söyledi.

İşte o paylaşım:

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Mukemmel

Hukuk Kuşu

Bu nasıl işsizlik, sezon finalinde olan diziye senaryo yazmak (atmak veya tahmin etmek) ve bununla da haber olmak