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Yabani Dizisine Rojbin Erden'in Canlandırdığı Asi'nin Annesi "Elmas" Geliyor!

Yabani Dizisine Rojbin Erden'in Canlandırdığı Asi'nin Annesi "Elmas" Geliyor!

Yabani Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 18:18

NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani'ye yeni oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi karakterinin annesi Elmas geliyor.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerinde oynadığı Yabani dizisinin ikinci sezonu sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerinde oynadığı Yabani dizisinin ikinci sezonu sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.

Yeni sezonda bizi birçok yenilik bekliyor. Bunlardan birini de Birsen Altuntaş duyurdu. Yeni oyuncu müjdesi geldi.

Yeni sezonda bizi birçok yenilik bekliyor. Bunlardan birini de Birsen Altuntaş duyurdu. Yeni oyuncu müjdesi geldi.

Rojbin Erden'in canlandırdığı “Asi”nin annesi geliyor. Elmas karakterine hayat verecek oyuncu Ceren Erginsoy oldu.

Rojbin Erden'in canlandırdığı “Asi”nin annesi geliyor. Elmas karakterine hayat verecek oyuncu Ceren Erginsoy oldu.

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