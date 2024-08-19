Yabani Dizisine Rojbin Erden'in Canlandırdığı Asi'nin Annesi "Elmas" Geliyor!
Yabani Dizisine Rojbin Erden'in Canlandırdığı Asi'nin Annesi "Elmas" Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani'ye yeni oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi karakterinin annesi Elmas geliyor.
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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerinde oynadığı Yabani dizisinin ikinci sezonu sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.
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Yeni sezonda bizi birçok yenilik bekliyor. Bunlardan birini de Birsen Altuntaş duyurdu. Yeni oyuncu müjdesi geldi.
Rojbin Erden'in canlandırdığı “Asi”nin annesi geliyor. Elmas karakterine hayat verecek oyuncu Ceren Erginsoy oldu.
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