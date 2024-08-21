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Serenay Sarıkaya Şahmaran'dan Küvet Sahnesinin Kamera Arkasını Paylaştı!

Serenay Sarıkaya Şahmaran'dan Küvet Sahnesinin Kamera Arkasını Paylaştı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 13:22

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran'da yer alan küvet sahnesinden bir kamera arkası paylaştı.

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Netflix'in efsane dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonu o kadar çok sevildi ki hayranları birinci sezonu da izlenmede ilk sıralara çıkardı.

Netflix'in efsane dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonu o kadar çok sevildi ki hayranları birinci sezonu da izlenmede ilk sıralara çıkardı.

Dizide seyir zevki yüksek olduğu kadar hazırlık aşaması da zorlayıcıydı. Şahmaran'ın başrolünde oynayan Serenay Sarıkaya da diziye büyük emekle hazırlandı.

Dizide seyir zevki yüksek olduğu kadar hazırlık aşaması da zorlayıcıydı. Şahmaran'ın başrolünde oynayan Serenay Sarıkaya da diziye büyük emekle hazırlandı.

Hala herkesin gündeminde olan dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabından kamera arkası paylaştı.

Hala herkesin gündeminde olan dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabından kamera arkası paylaştı.

Şahmaran'daki küvet sahnesinin çekildiği anları paylaşan oyuncu bir kez daha hayranlık uyandırdı.

Şahmaran'daki küvet sahnesinin çekildiği anları paylaşan oyuncu bir kez daha hayranlık uyandırdı.

İşte o anlar...

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