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Rüya Öldü mü? Yabani Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Rüya Öldü mü? Yabani Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Yabani Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 23:40

Now TV'nin sevilen dizisi Yabani ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda Asi'nin Alaz'ın çocuğunu aldırmadığı görüldü. Rüya'yı sevenleri fragmanda göremedi.

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Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Yabani'nin tanıtımı yayınlanmıştı. Yeni sezondan ikinci fragman geldi.

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Yabani'nin tanıtımı yayınlanmıştı. Yeni sezondan ikinci fragman geldi.

İlk fragmanda Rüya diziden ayrıldı mı, söylentileri çıkmıştı. Bu fragmanda da Rüya'yı göremedik.

İlk fragmanda Rüya diziden ayrıldı mı, söylentileri çıkmıştı. Bu fragmanda da Rüya'yı göremedik.

Asi ve Alaz sahnesi ise duygulandırdı. Çift ayrıldı ancak Asi'nin bebeği aldırmadığı fark edildi.

Asi ve Alaz sahnesi ise duygulandırdı. Çift ayrıldı ancak Asi'nin bebeği aldırmadığı fark edildi.

İşte o fragman:

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