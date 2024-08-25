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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Başrollerinde Yer Aldığı Bir Gece Masalı'ndan İlk Fragman!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Başrollerinde Yer Aldığı Bir Gece Masalı'ndan İlk Fragman!

Bir Gece Masalı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 23:10

Aralarındaki yaş farkı epey tartışma konusu olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde oynadığı Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'ndan ilk fragman geldi.

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Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı son günlerin en çok konuşulan dizileri arasına girdi. Henüz yayınlanmadan bu kadar dillerde olması "Ya batacak, ya çıkacak" dedirtiyor.

Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı son günlerin en çok konuşulan dizileri arasına girdi. Henüz yayınlanmadan bu kadar dillerde olması "Ya batacak, ya çıkacak" dedirtiyor.

1'inci bölümü 3 Eylül Salı günü ekranlarda olacak dizinin kadrosu sağlam. Ancak Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un arasındaki yaş farkı tartışmalara konu olmuştu.

1'inci bölümü 3 Eylül Salı günü ekranlarda olacak dizinin kadrosu sağlam. Ancak Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un arasındaki yaş farkı tartışmalara konu olmuştu.

Tüm eleştirilere rağmen gümbür gümbür gelen dizide Komiser Mahir'in Yörük kızı Canfeza'ya duyduğu aşkı izleyeceğiz.

Tüm eleştirilere rağmen gümbür gümbür gelen dizide Komiser Mahir'in Yörük kızı Canfeza'ya duyduğu aşkı izleyeceğiz.

İşte diziden ilk fragman:

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