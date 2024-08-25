Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Başrollerinde Yer Aldığı Bir Gece Masalı'ndan İlk Fragman!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Başrollerinde Yer Aldığı Bir Gece Masalı'ndan İlk Fragman!
Aralarındaki yaş farkı epey tartışma konusu olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde oynadığı Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'ndan ilk fragman geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı son günlerin en çok konuşulan dizileri arasına girdi. Henüz yayınlanmadan bu kadar dillerde olması "Ya batacak, ya çıkacak" dedirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1'inci bölümü 3 Eylül Salı günü ekranlarda olacak dizinin kadrosu sağlam. Ancak Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un arasındaki yaş farkı tartışmalara konu olmuştu.
Tüm eleştirilere rağmen gümbür gümbür gelen dizide Komiser Mahir'in Yörük kızı Canfeza'ya duyduğu aşkı izleyeceğiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın