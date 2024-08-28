Yasak Elma Oyuncusu, Teşkilat'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Yasak Elma Oyuncusu, Teşkilat'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, 5. sezonuyla yeni sezonda ekrana dönmeye hazırlanırken, Teşkilat kadrosuna dahil olan erkek oyuncu büyük heyecan yarattı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer alacağı Teşkilat, 5. sezonuyla ekrana bomba gibi bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.
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Başrolünde daha önce Söz dizisinde de partner olan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın yer alacağı Teşkilat, "Altay'dan Tuna'ya" başlığıyla iddialı bir girişe hazırlanırken, kadrodaki son değişiklik gündem oldu.
Yasak Elma dizisinden bir oyuncunun Teşkilat'a dahil olduğunu Birsen Altuntaş açıklarken, Bora karakterine hayat verecek ismin kim olduğu belli oldu.
Altuntaş'ın haberine göre Bora rolüne karizmatik aktör Murat Aygen hayat verecek.
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