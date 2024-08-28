MasterChef Muratcan, Yarışmadaki Aşk İddialarına Toplu Yanıt Verdi!

MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda yemekten çok yarışmacılar arasındaki yakınlık gündem olurken, izleyiciler sosyal medyadan bazı yarışmacıları fena halde yakıştırıyor. Yarışmacılardan Muratcan, söz konusu aşk iddialarına son noktayı koyan bir paylaşım yaptı.