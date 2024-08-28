MasterChef Muratcan, Yarışmadaki Aşk İddialarına Toplu Yanıt Verdi!
MasterChef Muratcan, Yarışmadaki Aşk İddialarına Toplu Yanıt Verdi!
MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda yemekten çok yarışmacılar arasındaki yakınlık gündem olurken, izleyiciler sosyal medyadan bazı yarışmacıları fena halde yakıştırıyor. Yarışmacılardan Muratcan, söz konusu aşk iddialarına son noktayı koyan bir paylaşım yaptı.
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MasterChef Türkiye 7. sezonu başladığından beri kaos had safhada ilerlerken, bu sezon diğerlerine nazaran aşk iddiaları ortalığı kasıp kavurmaya başladı.
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Yarışmacılardan Onur ve Beyza'nın yakın tavırları izleyici tarafından arkadaşlıktan ziyade aşka yorulurken, sosyal medyada yapılan editler her geçen gün artıyor.
Onur ve Beyza'nın yakın hallerinin yanı sıra yarışmacılardan Muratcan'ın Beyza'ya ilgi duyduğu sık sık izleyiciler tarafından dile getirilen bir iddia olurken, Muratcan bu konuya son noktayı koydu.
Yalnızca kendisine yapılan yakıştırmalar için değil, MasterChef geneli için bir açıklama yapan Muratcan, yarışmadaki aşk iddialarına toplu yanıt vermiş oldu.
İşte Muratcan'ın o açıklaması:
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