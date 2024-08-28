Şerbonun Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan İlk Set Fotoğrafı Geldi!
Şerbonun Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan İlk Set Fotoğrafı Geldi!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti bangır bangır bir geri dönüşe hazırlanırken, sete çıkan Evrim Alasya'dan ilk set fotoğrafı geldi.
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Cuma akşamları hepimizi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti izleyiciler için bir diziden çok daha fazlası olmaya devam ediyor.
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Fırtınaların koptuğu sezon finali bölümünün ardından hasretle yeni sezonunu beklediğimiz Kızılcık Şerbeti 28 Ağustos Çarşamba (bugün) sete çıkarken, ilk set fotoğrafı da gecikmeden geldi.
Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, ilk set gününe giden isimlerden olurken, elbette izleyiciler için fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
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