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Şerbonun Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan İlk Set Fotoğrafı Geldi!

Şerbonun Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan İlk Set Fotoğrafı Geldi!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 13:20

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti bangır bangır bir geri dönüşe hazırlanırken, sete çıkan Evrim Alasya'dan ilk set fotoğrafı geldi.

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Cuma akşamları hepimizi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti izleyiciler için bir diziden çok daha fazlası olmaya devam ediyor.

Cuma akşamları hepimizi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti izleyiciler için bir diziden çok daha fazlası olmaya devam ediyor.

Fırtınaların koptuğu sezon finali bölümünün ardından hasretle yeni sezonunu beklediğimiz Kızılcık Şerbeti 28 Ağustos Çarşamba (bugün) sete çıkarken, ilk set fotoğrafı da gecikmeden geldi.

Fırtınaların koptuğu sezon finali bölümünün ardından hasretle yeni sezonunu beklediğimiz Kızılcık Şerbeti 28 Ağustos Çarşamba (bugün) sete çıkarken, ilk set fotoğrafı da gecikmeden geldi.

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, ilk set gününe giden isimlerden olurken, elbette izleyiciler için fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, ilk set gününe giden isimlerden olurken, elbette izleyiciler için fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte 3. sezona bomba gibi dönen bir Kıvılcım Arslan!

İşte 3. sezona bomba gibi dönen bir Kıvılcım Arslan!

Bakalım Kızılcık Şerbeti setinden daha fotoğraf gelecek mi? Gelmeli çünkü!

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