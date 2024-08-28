O Sözler Yayına Çıktı! MasterChef'teki Büyük Aşkı Arkadaşları Resmen İfşaladı!
O Sözler Yayına Çıktı! MasterChef'teki Büyük Aşkı Arkadaşları Resmen İfşaladı!
MasterChef Türkiye'de dün akşam Kerem'in eleme potasına giren Onur ve Beyza'ya bakarak söyledikleri yayında duyuldu. Herkesin merak ettiği aşk iddiaları doğrulanmış oldu.
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MasterChef yeni sezonu başladığından bu yana tek gündemimiz var: "Onur ve Beyza arasında ne var?"
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İkili hem samimiyetleri hem de kaçamak bakışları ile ilk bölümden bu yana dikkat çekiyor.
Sosyal medyada izleyenler ikili arasında aşk olduğuna dair iddialarda bulunuyordu. Dün akşamki bölümde her şey netleşti.
Dokunulmazlık için yarışan Beyza ve Onur sona kaldı. Kerem yukardan izlediği arkadaşlarına bakarak "Onur artık kaybetse de üzülmez" dedi. Beyza'ya karşı kaybetse de üzülmeyeceğini belirten bu sözler aşkı doğruladı.
O anlar sosyal medyada açıkça aşk iddialarının doğru olduğuna yönelik yorumlara neden oldu.
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