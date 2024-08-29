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Acımadı: MasterChef'te Çağlar, Onur'a Ağzının Payını Verdi!

Acımadı: MasterChef'te Çağlar, Onur'a Ağzının Payını Verdi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 14:34 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 15:11

MasterChef Türkiye'de son günlerdeki eleme potası epey garip ilerliyor. Her hafta muhakkak potaya giren Çağlar, son olarak Onur tarafından potaya atılırken, bu hafta hiçbir yemeği geçmeyen Onur'a ağzının payını verdi.

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu her zamanki gibi kaostan geçilmiyor.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu her zamanki gibi kaostan geçilmiyor.

Özellikle bazı yarışmacıların sürekli potaya atılması ve bazılarının da başarısız olmalarına rağmen ısrarla korunması dikkatlerden kaçmazken, Çağlar bu konuda en sonunda patladı.

Özellikle bazı yarışmacıların sürekli potaya atılması ve bazılarının da başarısız olmalarına rağmen ısrarla korunması dikkatlerden kaçmazken, Çağlar bu konuda en sonunda patladı.

Bu hafta hiçbir yemeği geçmemesine rağmen iki kez bireysel dokunulmazlık kazanan Onur bu defa Çağlar'ın ismini verirken, Çağlar Onur'a sert bir eleştiride bulundu.

Bu hafta hiçbir yemeği geçmemesine rağmen iki kez bireysel dokunulmazlık kazanan Onur bu defa Çağlar'ın ismini verirken, Çağlar Onur'a sert bir eleştiride bulundu.

Onur'a "Tek kaybeden biz değiliz, yemek yapamadığını kabul edemiyorsun" diyen Çağlar gerçekleri acımadan dile getirirken, ayrıca takım tarafından sürekli korunan Muratcan'ın asla potaya sokulmamasını da eleştirmiş oldu.

Onur'a "Tek kaybeden biz değiliz, yemek yapamadığını kabul edemiyorsun" diyen Çağlar gerçekleri acımadan dile getirirken, ayrıca takım tarafından sürekli korunan Muratcan'ın asla potaya sokulmamasını da eleştirmiş oldu.

Muratcan istatistiklerde çok geride olmasına rağmen Onur önce Beyza, ardından da Çağlar'ı potaya attı.

İşte o anlar:

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