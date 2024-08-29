Nazar mı Çıktı? Murat Yıldırım Küçük Bir Operasyon Geçirdi, Gizli Bahçe'ye Ara Verildi!

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaşacağı Beni Bul dizisinin adı Gizli Bahçe olarak değiştirilmişti. Murat Yıldırım'ın gözünden geçirdiği küçük bir operasyon sebebiyle dizinin çekimlerine ara verildi!

Kaynak: Birsen Altuntaş