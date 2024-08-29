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Nazar mı Çıktı? Murat Yıldırım Küçük Bir Operasyon Geçirdi, Gizli Bahçe'ye Ara Verildi!

Nazar mı Çıktı? Murat Yıldırım Küçük Bir Operasyon Geçirdi, Gizli Bahçe'ye Ara Verildi!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 19:22

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaşacağı Beni Bul dizisinin adı Gizli Bahçe olarak değiştirilmişti. Murat Yıldırım'ın gözünden geçirdiği küçük bir operasyon sebebiyle dizinin çekimlerine ara verildi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Sevilen oyuncu Murat Yıldırım, Ebru Şahin'le başrolünü paylaşacağı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Sevilen oyuncu Murat Yıldırım, Ebru Şahin'le başrolünü paylaşacağı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

NOW TV ekranlarında yayınlanacak dizinin adı Beni Bul olarak duyurulmuş, ancak son dakika değişikliğiyle Gizli Bahçe olarak güncellenmişti.

NOW TV ekranlarında yayınlanacak dizinin adı Beni Bul olarak duyurulmuş, ancak son dakika değişikliğiyle Gizli Bahçe olarak güncellenmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım'ın gözünden küçük bir operasyon geçirmesi sebebiyle dizinin çekimlerine 1 hafta ara verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım'ın gözünden küçük bir operasyon geçirmesi sebebiyle dizinin çekimlerine 1 hafta ara verildi.

Fas, Kıbrıs ve İstanbul'da çekilen dizide Demir adlı bir mimara hayat veren ünlü oyuncunun sağlığına kavuşmasının ardından çekimler devam edecek.

Fas, Kıbrıs ve İstanbul'da çekilen dizide Demir adlı bir mimara hayat veren ünlü oyuncunun sağlığına kavuşmasının ardından çekimler devam edecek.

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