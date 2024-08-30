Hayalini Kurduğu Piyanoyu Odasında Görünce Sevinçten Gözyaşlarına Boğulan Tatlı Kız

@_daire21 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Ayşe adlı kadın, kızının piyano hayallerini gerçekleştirdiği anları paylaştı. Piyano alabilmek için para biriktiren tatlı kızın ailesinin sürprizine beğeniler yağdı.
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Odaya koydukları piyanoyu görmesi için tatlı kıza ‘fotoğraf çekineceğiz’ bahanesi söylendi.
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Odaya gidince piyanoyu gören tatlı kızın nasıl bi’ mutluluk yaşadığı her anından belliydi.
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