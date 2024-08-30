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Hayalini Kurduğu Piyanoyu Odasında Görünce Sevinçten Gözyaşlarına Boğulan Tatlı Kız

Hayalini Kurduğu Piyanoyu Odasında Görünce Sevinçten Gözyaşlarına Boğulan Tatlı Kız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 09:55

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@_daire21 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Ayşe adlı kadın, kızının piyano hayallerini gerçekleştirdiği anları paylaştı. Piyano alabilmek için para biriktiren tatlı kızın ailesinin sürprizine beğeniler yağdı.

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Odaya koydukları piyanoyu görmesi için tatlı kıza ‘fotoğraf çekineceğiz’ bahanesi söylendi.

Odaya koydukları piyanoyu görmesi için tatlı kıza ‘fotoğraf çekineceğiz’ bahanesi söylendi.

Odaya gidince piyanoyu gören tatlı kızın nasıl bi’ mutluluk yaşadığı her anından belliydi.

Odaya gidince piyanoyu gören tatlı kızın nasıl bi’ mutluluk yaşadığı her anından belliydi.

İşte detaylar 👇

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