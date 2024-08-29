Üniversite Öğrencilerinin Meclis Simülasyonu Sosyal Medyada İlgi Gördü

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4 gün 9-5 saatleri arasında süren etkinliğin yapılma amacını “Üniversite öğrencilerine ülkemizin toplumsal ve politik sorunlarını daha yakından tanıma ve anlama fırsatı sunmak” şeklinde dile getirdiler.
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Tartışmalar esnasında bir yandan ciddiyetlerini korumaya çalışıp bir yandan da gülmelerini tutamayan öğrenciler sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.
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