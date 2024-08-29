Görüş Bildir
Haberler
Video
Üniversite Öğrencilerinin Meclis Simülasyonu Sosyal Medyada İlgi Gördü

Üniversite Öğrencilerinin Meclis Simülasyonu Sosyal Medyada İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 21:58

İçerik Devam Ediyor

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilimler Kulübü, 4 günlük bir meclis simülasyonu etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikten görüntüleri @koumeclis adlı Instagram hesaplarından paylaşan öğrenciler ilginç anlara vesile olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

4 gün 9-5 saatleri arasında süren etkinliğin yapılma amacını “Üniversite öğrencilerine ülkemizin toplumsal ve politik sorunlarını daha yakından tanıma ve anlama fırsatı sunmak” şeklinde dile getirdiler.

4 gün 9-5 saatleri arasında süren etkinliğin yapılma amacını “Üniversite öğrencilerine ülkemizin toplumsal ve politik sorunlarını daha yakından tanıma ve anlama fırsatı sunmak” şeklinde dile getirdiler.

Tartışmalar esnasında bir yandan ciddiyetlerini korumaya çalışıp bir yandan da gülmelerini tutamayan öğrenciler sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.

Tartışmalar esnasında bir yandan ciddiyetlerini korumaya çalışıp bir yandan da gülmelerini tutamayan öğrenciler sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın