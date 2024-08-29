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İsveçli Kadın Türkiye’de İlk Kez İnek Sağdığı Anları Videoya Aldı

İsveçli Kadın Türkiye’de İlk Kez İnek Sağdığı Anları Videoya Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 21:22

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İsveçli bir kadın, Türkiye’de bir köyde ilk kez inek sağacağı için o anları ölümsüzleştirmek istedi. Sosyal medyada kısa sürede etkileşim alan anlara “İsveç’te inek yok muymuş?” yorumları geldi.

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İneklerin sahibi olan teyze önce İsveçli kadını güzelce hazırladı.

İneklerin sahibi olan teyze önce İsveçli kadını güzelce hazırladı.

Ardından ise nasıl yapacağını anlattı. İsveçli kadın ineğin canının acıyıp acımayacağını öğrendikten sonra ilk kez inek sağdı.

Ardından ise nasıl yapacağını anlattı. İsveçli kadın ineğin canının acıyıp acımayacağını öğrendikten sonra ilk kez inek sağdı.

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