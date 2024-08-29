İsveçli Kadın Türkiye’de İlk Kez İnek Sağdığı Anları Videoya Aldı

İsveçli bir kadın, Türkiye’de bir köyde ilk kez inek sağacağı için o anları ölümsüzleştirmek istedi. Sosyal medyada kısa sürede etkileşim alan anlara “İsveç’te inek yok muymuş?” yorumları geldi.
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İneklerin sahibi olan teyze önce İsveçli kadını güzelce hazırladı.
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Ardından ise nasıl yapacağını anlattı. İsveçli kadın ineğin canının acıyıp acımayacağını öğrendikten sonra ilk kez inek sağdı.
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